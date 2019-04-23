公路客運成本9年未檢討，考量到油價上漲、基本工資增加等原因，業者透過公會於去年7月向交通部公路總局提出票價檢討，要求將基本運價調漲30％，公總初審後漲幅調為15％到20％，起跳價約由25元調整至30元。交通部長林佳龍表示，將以補貼方式凍漲，保障偏鄉民眾型的權利。

客運公會去年7月向公路總局提出18項營運成本檢討案，依燃料、附屬油料、輪胎、車輛折舊、行車人員薪資、修車材料、稅捐費用、通行費、站場租金等成本，要求調漲票價30％，但經公路總局初審後，將漲幅砍半，落在15％至20％，推算起跳價可能由25元調整至30元。

交通部長林佳龍今證實，不會調漲客運票價。他表示，公總依據18項指標審查，發現的確公路客運經營成本漸高，效益卻降低，但由於公路客運路線多是沒有捷運、公車的偏遠路線，當然載客人數會減少。

林佳龍表示，交通部以推動人本交通為目標，在偏鄉地區也推出幸福巴士、小黃等，為了居住較偏遠地區民眾權利，客運公司不可能每條路線都追求高效益，未來客運路線申請，也會以利潤較高的路線，搭配利潤較低者，解決偏鄉路線虧損問題。

林佳龍表示，將以補貼方式降低公路客運業者負擔，避免調漲票價，又增加偏遠民眾型的負擔，他表示，已根據本月15日會議共識，函覆公路總局。他強調，政府存在意義就是縮短貧富差距。

(中時 )