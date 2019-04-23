高雄市長韓國瑜今發表5點聲明，各方關注也紛紛作出回應。前行政院長張善政表示，他「慶幸自己不在國民黨裡面」，也澄清國民黨黨主席吳敦義有意搓合他擔任副手的傳聞不實，他堅定「將要參選到底」。

高雄市長韓國瑜發表聲明，提到他無法參加國民黨現行制度下初選，也批評長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。韓國瑜的這番表白，可以看出對黨中央處理初選的不滿。

中央社報導，對於韓國瑜聲明，張善政今對媒體說，他「慶幸自己不在國民黨裡面」。至於外傳吳敦義有意搓合張善政擔任副手，他回應說，不清楚為何有這種傳言，他澄清「將要參選到底」，目前還在尋找搭檔的副手。

張善政說，目前個人基金會籌備已經接近完成，預計4月30日將卸下台灣大基金會董事長職務，而台灣大董事、華邦電與宏碁獨立董事等身分也將在今年夏天告一段落。

(中時電子報)