說起台南市南化區的特產，由白堊土孕育出來的芒果，在比賽中屢屢獲獎，品質不輸玉井芒果，但大家卻不知道，南化也是烏魚子芒果乾的發源地，南化國小師生合作，在上校本課程時實地踏查，訪問耆老，畫出《故鄉的檨仔乾》繪本，要讓大家認識自己的故鄉。

南化國小校長李世賢表示，南化是一個擁有豐富生態與農產的地方，學校也發展出一套屬於南化的校本課程，讓學生認識、喜愛自己的家鄉。南化烏魚子芒果乾的故事，是偏鄉地區繁榮經濟、改善生活、創造價值的最佳案例，正是「物件，袂使拍損」勤儉惜物美德表現。

《故鄉的檨仔乾》繪本是以前鄉長陳金沛推廣「烏魚子」芒果乾為故事主軸，由學生去採訪、寫文本，黃琦涵、梁碧育老師指導五、六年級的9位學生繪畫創作，期間文本修改十多次，畫了兩個版本，歷經半年才完成。

指導老師梁碧育表示，透過此次繪本製作，讓學生學習藝術方面技巧，也學會互相合作，增進彼此感情、激發創意，是最大收穫。參與製作的學生簡春萍說，畫的時候很辛苦，有時要一直修改，完成了超有成就感。呂珮歆同學則說出大家的心聲，希望繪本可以賣得出去。

繪本2月初出爐後先在台北國際書展發表，同學們還自製話劇，用演的來介紹《故鄉的檨仔乾》，獲得觀賞民眾好評，日前也在台南文化中心再度演出。李世賢說，感謝台南市教育局、兒童文化藝術基金會、香港芝蘭基金會的協助，才有這本繪本的誕生，目前書已在政大書城、誠品書局上架展售。想知道烏魚子芒果乾怎麼來的？快去買一本來看看。

(中時 )