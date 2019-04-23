交通部修法限制Uber營運，引發抗議。Uber指出，許多國家都成功引入，我國卻以修法方式扼殺創新產業。交通部長林佳龍表示，這是「選擇性找論點」，Uber在歐洲、中國、美國等都有巨大衝突，要進入我國就須守法，並建議其可成立「Uber大車隊」，就能以計程車模式營運。

交通部長林佳龍今日與媒體茶敘，針對Uber與計程車的爭議，他在會上表示，Uber在各國發展時多有困難，例如歐洲的計程車工會因不滿Uber，直接佔領高速公路示威；至大陸發展時也與在地業者有激烈衝突，最後被納入滴滴打車。他強調我國現在也是摸索階段，Uber不應該選擇性找論點。

林佳龍說，以亞洲地區而言，Uber在台最賺錢，並抽取25％的利潤，若將這些利潤分一半給租賃業者與計程車業者，就可如Uber所主張一樣，「沒有人應該是輸家」，他強調支持共享經濟，但制度應因地制宜，利益分配也須合理。

林佳龍表示，Uber進入運輸業後進行了三大鬆綁，包括顏色、費率、經營模式，費率上限鬆綁，而下限也因各地不同有所彈性；另也開放租賃業者兼營計程車行業務，並可策略結盟，是以開放心態迎接共享經濟。

另外，22日有一名鄒姓計程車司機因不堪經濟壓力走上絕路，計程車聯盟指出，這已是近一年來第9名自殺的司機，由於多數司機本就有經濟問題，Uber加入後致市場惡性競爭，司機無法招架，只好自行了結生命。

計程車聯盟表示，規劃將於5月中旬，發起全台小黃司機上凱道，悼念近一年自殺身亡的9位司機。聯盟呼籲，交通部務必堅持立場，勿再製造更多悲劇。

(中時 )