有別於其他癌症的治療，攝護腺癌的治療在傳統的手術、化療、電療之外，近年來更增加了荷爾蒙療法，讓攝護腺癌的治療有了突破性的進展。台東馬偕醫師翁竹浩分享了1位成功的病例，一位住在長濱74歲病患過去確診為第四期轉移性攝護腺癌，接受化學治療成效不如預期，選擇使用荷爾蒙藥物的治療，終於讓病情慢慢轉好

翁竹浩表示，這名患者在第1線荷爾蒙治療控制3年多後，治療不但失效且顯示有新的肝臟與骨骼轉移。病患又進一步接受化學治療，但成效仍不如預期。傳統上，這樣的病患接下來已經沒有什麼特別有效的藥物可以使用，幸好在醫療的進步下，病患有新的選擇。

近年來，台灣的攝護腺癌發生率快速上升，目前已是男性的第5大癌症，翁竹浩表示，台東攝護腺癌的發生率約為24.31／10萬人，亦居男性的癌症第5位。但值得注意的是，台東有一半病人是在第四期時才被診斷出來，加深治療的難度，這與台東醫療較不便及民眾對疾病的概念不足有關。

翁竹浩建議一般55歲以上男性若有排尿問題，應儘早就醫檢測癌症指數，以早期發現及治療。翁醫師進一步提到：這幾年醫療上關於攝護腺癌荷爾蒙療法有大幅的研究及進展，大大提高癌症的治療品質；以往台東對於攝護腺癌的治療，荷爾蒙用藥只有第一線用藥。許多癌症病人當所有治療都試過了，若無法控制病情，則病人很快就進到臨終階段。台東也在這幾年慢慢將新的荷爾蒙藥物補足，如：第二線及骨轉移藥物等，讓攝護腺癌的病人重見曙光，病人治療的成效大大超越以往。

翁竹浩指出，以攝護腺癌以荷爾蒙治療來控制病情，無論是癌症第二期至第四期，乃至於後來出現荷爾蒙抗性攝護腺癌(Castration-resistant prostate cancer, CRPC)，荷爾蒙療法皆佔有極重要的角色。在正常的男性身體中，男性荷爾蒙主要由睪丸產生。荷爾蒙治療其基本原理是降低睪丸產生的睪固酮濃度，進而抑制癌症細胞的生長。

(中時 )