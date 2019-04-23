台水公司第四區處供水轄區包括台中市及南投縣，供水管網系統共設置275處用戶端水質監測點，第四區處處長蕭淑貞23日表示，107年度自行檢測及環保主管機關抽檢，檢驗結果都符合飲用水水質標準，水質合格率達百分百。

蕭淑貞表示，第四區處供水轄區幅員廣闊，包括台中市及南投縣，為管控自來水輸送過程水質狀況，確保水質不受汙染，在供水管網系統設置275處用戶端水質監測點，每月檢測用戶端水質。107年度共計檢驗6千775件、4萬零650項次，水質皆符合飲用水水質標準，檢驗項目包括pH、自由有效餘氯、濁度、色度、臭度、總菌落數、大腸桿菌群

蕭淑貞說，環保主管機關環保署、台中市及南投縣環保局也不定期抽驗供水轄區淨水場58處及用戶端195處自來水水質。107年度環保主管機關共計抽檢1千零89件，均符合飲用水水質標準，檢驗項目包括pH 、自由有效餘氯、濁度、色度、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、總硬度、大腸桿菌群等物理性、化學性及生物性等。

(中時 )