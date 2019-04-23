位在彰化八卦山大佛風景區後方的民族新村舊址空地閒置多年，彰化縣政府獲「城鎮之心」計畫補助1400萬元經費，縣長王惠美、彰化市長林世賢等人23日共同參與公園綠美化工程開工動土典禮，最慢年底前就能完工啟用。
繼八卦龍之後，八卦山大佛風景區將再添綠地公園新亮點；彰化縣城市暨觀光發展處朝簡約易維護、彈性通用及具特色等原則設計，總占地面積1.8公頃，將規畫綠地、停車場、和適合親子活動的多元遊憩設施。
王惠美表示，縣府積極向國有財產局爭取撥用，將原本眷村舊址打造成寬闊的環境、適合鄉親前來休閒散步的綠地。除了上方平坦草皮適合野餐、放風箏，中間區塊將設置遊樂設施，變身共融式遊樂場；下方則將打造一座0.3公頃的景觀生態滯洪池，不僅適合親子互動，對水土保持也有很大幫助。
王惠美強調，繼一個月前八卦龍啟用後，期望下半年新公園啟用，串聯周邊既有景點，為八卦山帶來更多元的活動方式；屆時不論來此郊遊踏青、體驗生態、登高覽景，不僅增進身心健康，更能促進親子關係，為八卦山風景區帶來觀光新商機。
王惠美說，工務處也規畫3億多元經費，從彰化火車站為起點，整頓市區街道、人行道，並延伸至八卦山，改善市容景觀、提升生活品質；林世賢除感謝縣府團隊用心，更當場允諾將全力配合縣府，打造市區到八卦山的友善人行步道。
(中時 )
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