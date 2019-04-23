台中直轄市總工會23日舉辦勞工表揚大會，共213位優秀勞工及24家基層工會獲殊榮。（陳淑娥攝）

台中直轄市總工會23日舉辦勞工表揚大會，共213位優秀勞工及24家基層工會獲殊榮，副市長陳子敬表示，工會和勞工堅守崗位為台中城市發展努力付出，未來市府將持續帶領大家拚經濟，讓勞工朋友過好生活。

勞工表揚大會包括副市長陳子敬、市議員吳敏濟、台中直轄市總工會理事長花錦忠、勞工局長吳威志等人都到場共襄盛舉，與數百位優秀勞工共同慶祝五一勞動節。

陳子敬表示，台灣經濟的發展，勞工有不可抹滅的功勞，他今天特別代表盧市長祝賀獲獎的優秀勞工，並感謝工會和勞工為台中城市發展的努力付出，未來市府也將持續帶領大家拚經濟、賺大錢。

現場共213位優秀勞工接受表揚，以及包括台中市腳底按摩職業工會等24家基層工會榮獲「108年頒發績優及優良工會」。台中市腳底按摩職業工會理事長江春開心表示，已經連續第7年獲殊榮，每年主動參加評鑑，能得獎對工會來說是一種榮譽。

吳威志也說，感謝台中市直轄市總工會長期協助市府照顧勞工，市府於5月14日在中山堂舉辦「勞工之夜」活動，5月25日則在光復新村舉辦勞工健行活動，與各位勞工朋友一同歡慶五月勞動節。

(中時 )