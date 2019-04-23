台中市南屯區文山里保安一街、向上路一帶區塊，因自來水管老舊常爆水管，而停水，現終於要汰換新水管。（黃國峰翻攝）

台中市文山里保安一街、向上路一帶區塊，因自來水管線老舊，常有爆管，造成附近居民無水可用之苦，自來水公司即日起進行自來水管線更換之工程，23日開工說明會，說明施工期會帶來的汙染、交通不便等，請居民忍耐4個月就有優質的用水環境。

中市南屯區文山里保安街一帶，自來水管已埋設20年以上，經常性的爆水管事件，造成民眾無水可用外，馬路也常因爆水管而餡落，影響交通安全甚鉅，現規劃將原管徑為100mm到150mm的塑膠配水管，換成200mm至300mm的延性石墨鑄鐵管（DIP），另將原用戶的給水塑膠管線一併汰換成不鏽鋼波浪管（SSP），能有效增加供水穩定，同時改善當地漏水情形，同時將台中精密園區4萬噸配水池之800mm配水管與嶺東路之300mm配水管線銜接，形成雙供水模式。

台中市議員張耀中表示，文山社區因屬老社區，其自來水管線常發生爆管，尤其常發生在早上趕上班、上學，黃昏煮晚飯時間，因而自己也常常接到民眾投訴電話，經向台水公司爭取多次之後，終於繼南屯區三厝里之後，輪到文山里。

台灣自來水公司第四管理處長蕭淑貞表示，本次汰換管線總長度4806公尺，範圍有向上路五段、嶺東路、忠勇路、文山三街等包圍的區塊內之路段及巷弄，投入總工程經費4,949萬元，施工期從4月18日一直到8月底，將近4個多月，施工期勢必造成交通不便、以及機具產生的噪音甚至塵土的空汙等環境汙染，將盡力以施工措施來降低及防範，籲請文山里居民能忍一時不便，四個月後就有很棒的用水環境。

(中時 )