台北雙子星開發案因遭質疑有陸資介入，至今仍卡關投審會，台北市長柯文哲多次砲轟經濟部投審會。柯文哲今與經濟部政務次長王美花同台出席台灣連鎖暨加盟協會活動，不過互動冷冰冰。媒體詢問是否會盡量幫北市府，王美花受訪表示「是是是，不想讓柯P一直點名我們」。

針對柯文哲先前批評，王美花表示，投審會是各部會的意見，各部會都有提一些意見，也發函請當事人說明財務架構，要求在5月13日前回覆，收到後會趕快審查，會盡量幫北市府，也不想讓柯P一直點名我們。

由於藍營議員徐巧芯在臉書PO出投審會公文，內容要求南海控股要找到「具跨境服務資格之我國不具利害關係獨立專家就前述整體財務規劃出具財務可行性及未來償債能力之分析報告；獨立專家應聲明本於客觀、公正、獨立超然之立場出具，如有虛偽不實，願負一切法律責任，及檢附專家之資格證明文件影本」質疑是要找到全台灣的大聖人嗎？

對此，王美花澄清，內容是指沒有利害關係的專業人選，沒有所謂的聖人可言，過往重大投資案的用語都是這麼寫的。

另外，柯致詞也宣布全市200多間校園的「無人商店」要在今年9月上線，未來家長可以透過手機，決定每天要給孩子多少零用錢。

(中時 )