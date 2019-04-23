男子郭岱庭去年11月底，在北投區一間飯店不滿潘姓、林姓員警處理勞資糾紛，辱罵「奴才」、「靠夭」一詞，郭主張是言論自由，開庭仍不改本性，拍桌高聲怒罵「我污辱的就是你個不受教的員警，因為她們EQ太差」。士林地院審結，依公然侮辱罪判處拘役15日，得易科1萬5000元，緩刑2年，並在判決確定1個月內，登報道歉並向公庫支付1萬元。

郭岱庭曾在新北市政府等多處公家機關，以「我是主子，你是奴才」、「你一個奴才，這樣跟主子講話」，日前士林地檢署認為，縱使人不快，並無違反妨害公務的侮辱公務員罪，予以不起訴。而北投警分局潘姓、林姓女警仍認遭無理侵害，控告郭公然侮辱。

法官勘驗密錄器，潘、林到場處理糾紛，郭先指潘「長得凶神惡煞」，再反唇相譏，當女警差或斥責「你在說什麼？」，卻遭郭指「靠夭」，目的就是在侮辱員警。再者，「奴才」雖然可解釋為主僕之間的稱呼，也可說是對方失去自我人格，「靠夭」則可說是斥責對方無理取到的貶損用語。且現代民主社會的公務員關係，與傳統的人格附屬性的主人奴才，不可相提並論。

判決更指，員警到場執行公務，合法、合理並並無任何瑕疵，郭假借評論公權力，對員警口出惡言，恣意羞辱警員，若不加以處罰，將會動搖警員執法之權威，無法維持現場秩序。

案發後，郭至今不願道歉，2人的名譽受損，尚未獲得回覆，判處郭需在中國時報等4大報，擇一選擇在全國版頭版版頭下方刊登向2人道歉聲明，並向公庫支付1萬元，若郭不道歉的話，將會被撤銷緩刑，處罰拘役15日，得易科罰金。

(中時 )