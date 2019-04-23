日本美妝DHC慶20週年，邀來純橄情代言人昆凌出席，回顧20年來DHC的輝煌紀錄，昆凌說，自己是敏感肌，小孩也是，但還好DHC都會送很多產品給她，讓她可以豪邁保養不用怕斷貨，被問及老公周杰倫有沒有一起保養，她笑說，男生的保養世界很難介入，但是他肌膚很好要外界不用擔心。

昆凌是「純橄情鑽石精華」的愛用者，她說，「DHC純橄情鑽石精華採用極少數的珍貴橄欖油精華，其中富含大量維他命E，可以幫助肌膚抗氧化、以及促進新陳代謝，還可以幫助後續保養品吸收，我也常常當作導入型精華液來使用，維持肌膚的光澤及透亮度」。

純橄情鑽石精華透過獨家的微粒分散技術，將橄欖精華油完美融合在精華液中，質地清爽好吸收不黏膩，在肌膚表層形成天然皮脂，有效預防乾燥及紫外線對肌膚的傷害，因此不分年齡、性別、膚質與季節，任何人皆能安心使用。

代言人昆凌預計今年將以兩部電影新作回歸大螢幕，雖然能陪伴家人的時間更少了，但昆凌甜蜜表示，平常和家人也會一起保養：「每天為彼此保留一段一起保養的時間，是我們讓愛情保鮮的小秘密，我都會幫他按摩，讓珍貴橄欖油精華滋潤肌底，不僅能讓我們的肌膚都能維持在最理想的完美狀態，更可以享受專屬我們的甜蜜時光」。

(中時 )