一架諾斯洛普(Northrop)飛翼實驗機N9M，墜毀在美國加州諾科(Norco)監獄內，飛行員當場死亡。至於飛行員是誰，以及事故原因都還在調查中。這架是全世界唯一還可飛行的N9M，是個重大的損失。

噴射戰機世界(fighter jets world)報導，事件的細節仍然不清楚，只知道這架N9M是加州芝諾(Chino)航空博物館所有，當時行經康復中心（監獄設施），結果在庭院裡墜毀，剛好沒有其他人，因此只有行員死亡。一名目擊者稱，這架飛機墜毀前似乎已經失控，飛得左搖右傾。

Debris field of a plane crash at the Norco State prison @FOXLA #Skyfox @CACorrections pic.twitter.com/uAiguIwRwZ — Lisette_g (@lisetteg) 2019年4月22日

這次事故絕對是航空史上的重大損失，二戰期間，美國航空設計師傑克諾斯洛普(Jack Northrop)提出飛行翼(Fly wing)的新型態飛機概念，將機身與機翼徹底融合成一個三角型，可以減低飛行阻力，提升機內空間，至於匿蹤的考量還沒有思考到。最初的實驗機是N-1M，在成功飛行後，他爭取到軍方高層的研發許可，以飛翼構型設計新式轟炸機XB-35和YB-35，而N-9M就是飛翼轟炸機的概念原型，於1942年推出。

N-9M，N是指諾斯洛普公司，M代表「模型」，意思是測試用飛機。

N-9M比前輩N-1M大一些，翼展18.3公尺，以木材與金屬蒙皮概成，並配有2具驅動推進式螺旋槳發動機。

XB-35是第一種飛翼式轟炸機，可惜沒能趕上二戰。(圖/shutterstock)

諾斯洛普建造了4架N-9M，分別叫N-9M-1，-2，A和B，可惜YB-35轟炸機沒能來的及在二戰結束前完成，首飛遲至1946年，此時飛機已進入噴射機時代，於是計畫變更成噴射飛翼，也就是YB-49，然而噴射發動機高度耗油，使YB-49的航程和滯空表現很不好，而且在高速情況下的飛翼也不容易控制，

1948年6月5日，YB-49的2號原型機墜毀，研發計畫也就廢棄了。

然而，在幾十年後，美國啟動匿蹤轟炸機研發計畫，諾斯洛普公司的這段飛翼研究經驗成為寶貴的資源，B-2精神式轟炸機問世，證明飛翼設計的實用性與前衛性。

(中時電子報)