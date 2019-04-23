國民黨立委蔣萬安今（23）日在受訪時表示，在所有民調裡面，韓國瑜目前是唯一可以穩定領先柯文哲、蔡英文或賴清德，其他表態的藍營參選人都沒有辦法將差距拉開，甚至輸給柯文哲或其他候選人，我們有最強的候選人，在考量的時候，沒有道理不把他納入！

國民黨婦女部今天發表最新的KMT潮T，國民黨婦女部主任柯志恩今（23）日特別邀請國民黨立委蔣萬安、江啟臣、曾銘宗、王育敏、李彥秀、林麗蟬、許毓仁、童惠珍、柯呈枋等10名立委參與展示，以及多位國會助理走秀，形塑國民黨充滿活力與朝氣的優質形象。

蔣萬安則表示，韓國瑜還是仍舊維持一貫立場，他不會主動出來，但是強調，他願意出來承擔，韓也認為，現在的當權者並沒有讓中華民國走向對的方向，所以他點出問題。而就目前各項民調來看，韓就是贏過所有已經表態參選人，包括民進黨的候選人以及柯文哲，所以他相信韓絕對是目前的首選，所以韓今天站出來表示願意承擔責任，是表達了一肩扛起的堅決果斷態度。

蔣萬安說，徵召韓國瑜之前把韓納入民調裡面，他覺得是有十足的正當性，目前韓是最強的候選人，在所有的民調裡面，他是唯一目前可以穩定領先，包括柯文哲以及民進黨蔡英文或賴清德。那其他藍營表態的，目前都沒有辦法將差距拉開，甚至是輸給柯文哲或是民黨候選人，所以沒有道理，最強的候選人，在考量的時候不把他納入範圍裡面，所以他認為未來在整個進行初選或是在相關民調上面把韓歸納進來，他覺得是有正當性。

(旺報 )