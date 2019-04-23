大台中山手線爭議不斷，台中市長盧秀燕質疑是「台中幫中央蓋鐵路」，要求山手線全數由中央埋單，國發會也要求需補件資料。交通部長林佳龍今表示，台中市府已補件，但經費從709億元增為714億元，且要求中央全額補助，交通部將重新審查，經費分擔問題也會依法處理。

台中市長當選人盧秀燕喊卡山手線，質疑林佳龍的山手線工程經費高達1000億元，繞1圈須2小時，且認為地方負擔經費多於中央並不合理，強調她爭取的捷運綠線工程款只要600億元，又符合交通效益，將優先推動捷運藍線、橘線，符合民眾期待。

山手線在去年11月通過行政院審議，今年初國發會要求其需補件說明，交通部長林佳龍今證實，台中市府已補件完畢，但計劃有所變動，其中總經費從709億元增為714億元，並要求中央須全額補助。

林佳龍說，由於該計畫已與原案不同，將依照程序與規定退回交通部重新審查，若審查通過後才會再往上呈報。而經費分擔問題因有作業要點規定，不會給予太大差異。

(中時 )