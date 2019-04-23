新北市政府自治條例訂定防災容積獎勵可達50％，遭疑牴觸危老條例容積獎勵不得超過基準容積40％規定。內政部表示，地方自治條例不得逾越法律規定。考量基準容積為地方自治權，已建議新北市政府，可改以指定策略性更新地區或調整基準容積的方式辦理，同樣可以達到容積獎勵的效果。

內政部表示，新北市政府為推動防災重建訂定「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」，訂有最高得給予基準容積50％的獎勵，但這逾越「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，容積獎勵不得超過基準容積40％的規定，危老條例是立法院三讀通過的法律，自治條例不得逾越法律規定，行政院日前已回復新北市政府防災容積獎勵50％部分應屬無效，其餘部分同意備查。

內政部補充，「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」其他有關老舊須拆除或補強的建築物給予租金補貼、整建或維護費用補貼、地價稅與房屋稅補貼，內政部都表示贊同。

內政部強調，都市計畫容積率與容積獎勵為土地使用管制規定的一環，新北市政府基於老舊建物防災需要，應循合法的方式，指定為策略性更新地區或調整基準容積辦理。

(中時 )