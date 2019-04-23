小美黑糖珍奶雪糕，30元。（萊爾富提供）

井村屋 – 鯛魚燒紅豆雪派59元。（萊爾富提供）

尼爾森調查指出，台灣零售通路的冰品市場規模約50億元。據觀察，去年冰品業績成長約10％，以及進口冰品業績逐年成長，同時發現限量與好拍的特色冰品最為熱銷。看好跨界聯名商機，萊爾富獨家限量販售聯名商品，主打「杜老爺」與「光泉午后時光」聯名推出的重乳奶茶雪糕，與重乳拿鐵咖啡風味雪糕，每款限量40萬支，明（4月24日）至5月21日，購買單件35元、2件59元。

「重乳奶茶雪糕」，為精選錫蘭紅茶與新鮮牛奶為奶茶底蘊，裹上香濃奶茶巧克力脆皮與奶茶餅乾，打造濃醇重乳奶茶雪糕；「重乳拿鐵咖啡雪糕」，則選用濃醇咖啡牛奶為基底，佐以咖啡巧克力與咖啡餅乾，封存香醇咖啡風味。

此外，看好50億冰品市場，萊爾富引進日本百年老店井村屋、韓國樂天、台灣小美黑糖珍奶雪糕，與杜老爺蘋果牛奶甜筒等，驚艷今夏味蕾體驗，預計帶動冰品相關業績成長10％。

(中時 )