健保今年開始全面給付C肝新藥，預計未來7年全台至少約21萬名C肝病人受惠。健保署官員表示，今年規劃額度為4萬人，目前已給付約2.5萬人。專家表示，今年治療狀況不錯，剩餘1.5萬人應會在7、8月用完，明年同樣規劃4萬人額度，但可能出現10％、約4000人缺口，也就是明年可能會有4000人的空額會用不完，後年C肝病患不足的壓力更大，趕快篩檢找出C肝病患為當前要務。

衛生福利部響應世界衛生組織(WHO)的宣示，提出西元2025年提前消除C肝的願景，健保署自今年起全面放寬C肝口服新藥給付條件，不再限制病人需符合肝纖維化(F3)以上的程度，病人只要確認感染慢性C肝，不論有無肝纖維化，均可成為給藥對象。

基隆長庚醫院副院長簡榮南表示，目前國內已知有C肝但尚未治療的病患約有7萬人，若以每年治療4萬名C肝病患來看，明年就會出現C肝病人不足的情況，依照估計，國內尚有20萬C肝病患不知自己已經罹患C肝，這些病患要趕快找出來接受治療。

簡榮南指出，目前C肝病患最多的彰化及雲林衛生局已利用公家系統去篩檢出C肝病，肝病防治基金會也在基隆及高雄做巡迴C肝篩檢，長庚醫院體系也將近40年曾驗出C肝的病患，請助理一個個去call回來治療，國健署也整合成人健檢找出C肝病患，還有C肝辦公室推動﹁C肝原鄉全治計畫﹂，都希望能找出更多的C肝病患。

值得一提的是，原本健保署規定，C肝病患需感染超過6個月才符合慢性C肝病患給付條件，簡榮南表示，日前共擬會議己通過，取消6個月的規定，自6月起，只要C肝病患一診斷出來，即可接受新藥治療。

雖然健保自今年起，全面開放給付C肝新藥，但目前全台參與C肝新藥給付的診所僅有85家，主要因為C肝新藥僅80％認列為成本費用、約20萬元，導致所醫師可能因而虧本，健保署副署長蔡淑鈴表示，健保署已與財政部賦稅署研商達成共識，基層診所報稅時C肝口服新藥成本計算的認定將從80％調整為96％，大幅減輕基層診所醫師的稅額負擔，以提高診所參與C肝新藥給付計畫意願，去年開立C肝新藥的診所醫師，在今年報稅將可以適用新規定。

(中時 )