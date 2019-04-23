新北市陳姓男子2016年10月21日深夜，因不勝酒力醉倒在板橋區縣民、新府路口，遭行經的蔡姓機車騎士撞死，陳男的3歲兒子事後求償扶養費、精神慰撫金等共410萬8241元；新北地院審酌認為，陳男酒醉躺臥交通要道為肇事主因，蔡男並無過失，駁回上訴。

判決指出，2016年10月21日晚間，陳男因不勝酒力突然臥倒於路中，行經小貨車見狀即時閃過，但後方的蔡姓騎士卻因閃避不及直接撞上，造成陳男胸部鈍挫傷，送醫搶救後仍因出血性併呼吸性休克不治。

陳男的3歲兒子事後由母親代為求償，認為陳男醉倒到蔡男撞上時間長達23秒，蔡男有足夠時間反應，可他為了搶紅燈加快速度，沒注意路況才不慎撞上，應賠償扶養210萬及精神慰撫金200萬元，但先請求200萬元。

蔡男辯稱，當時時速維持50至60公里間，燈號是綠燈，並沒有為了躲紅燈搶快，只是時值深夜天色昏暗，看到陳男躺在地上時已經來不及了。

法官認為，陳男倒臥道路中阻礙交通是肇事原因，蔡姓機車騎士無肇事責任，且檢方也已將蔡男不起訴，今判蔡男勝訴。

(中時 )