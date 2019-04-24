位於七股的光復國小是台南市4所實驗小學之一，鄰近濕地、潟湖、鹽場等自然環境，獨木舟教學是一大特色，所有學生都要學會才能畢業。（莊曜聰攝）

位於七股的光復國小是台南市4所實驗小學之一，校園旁就可看到紅樹林、招潮蟹，校方還成功復育已經絕種的「紅茄苳」。（莊曜聰攝）

全台有8所以「光復」為名的國小，其中位於台南七股的光復國小，原先是鹽場鹽工子弟就讀的學校，隨著鹽田廢曬，從原先1個年級50人以上變成全校不到30人的小校，但近年結合周邊自然環境發展生態教學，也是台南4所實驗小學之一，吸引來自世界各地團體參加該校的遊學課程，可以說是「天然的尚好」。

七股光復國小的前身是1948年二次大戰後成立的七股國小「中寮分教室」，1954年從分校晉升改名為光復國小，由於鄰近七股鹽場，當年在曬鹽的全盛時期周邊人口興盛，鹽工子弟幾乎都念這所學校，每個年級都是50人滿額，但隨著鹽田廢曬逐漸沒落，近年學生人數都不超過30人。

光復國小校長黃懷慧說，雖然光復國小是偏鄉小校，但卻擁有豐富的自然環境生態資源，校園旁就是溼地，到處看得到紅樹林、招潮蟹等潮間帶生態，還成功復育已絕種的紅茄苳，校方也發展特有的獨木舟教學，加上攝影、游泳、跳戰鼓、八音、書法等多元化課程，還採用混齡教學，增進學生人際合作。

2016年學校也正式轉型為以「海洋生態」教育為主軸的實驗小學，得天獨厚的海洋自然環境及特色教學，成為特色遊學學校，吸引來自法國、新加坡、墨西哥、香港、大陸等地團體前來參加遊學課程，也結合地方產業帶動觀光及消費，打響名號。

(中時 )