彰化縣溪州鄉僑義國小位處台一線中山路旁，每年初春的「黃金大道」盛開的黃金風鈴木吸引各地遊客慕名而來。（謝瓊雲翻攝）

僑義國小發展英語教學多年，以沉浸式雙語教學提升孩子們的英語力，還有華裔青年進駐校園教學。（謝瓊雲翻攝）

努力發展多元課程的花壇鄉僑愛國小近年積極結合社區，營造特色學習；緊鄰馬路的美麗彩虹拼貼圍牆由孩子們合力打造。（謝瓊雲翻攝）

努力發展多元課程的花壇鄉僑愛國小近年積極結合社區，營造特色學習；緊鄰馬路的美麗彩虹拼貼圍牆由孩子們合力打造。（謝瓊雲翻攝）

龍年尾，彰化縣13日辦理小一新生報到，有10021人完成報到，除去年四所國小、今年再增3校，共7校列入總量管制；位在台1線中山路旁的溪州僑義和花壇僑愛國小，僅4、5人完成報到，令人意外。

遭控管小一新生班級數，除往年的彰化大成7班、溪湖湖北5班、和美和仁6班、育英5班，今年再增列鹿港鹿東9班、和美和東8班，員林員東3班；其中湖北超額報到19人、大成14人，與鹿東、和仁等四校都須轉介學生至鄰近小學就讀。

教育處副處長張淑珠表示，被列管學校都為近10年新設學校，校舍空間有限，但周遭持續有新社區建案，遷入住戶增加，導致設籍的應屆新生大增；大成國小旁的彰泰國中、南興國小附近的彰興國中，今年也罕見被列總量控管。

歷來新生報到數僅個位數的，多屬位處彰化縣西南角的偏遠小學，偶有市區不山不市學校因緊鄰數個大學校，學區重疊而慘遭瓜分生源；位在台1線中山路上的三所僑胞捐建小學，除僑信不需為招生憂心外，僑義、僑愛近年入學人數銳減，僅剩個位數，面臨新生保衛戰。

位在花壇鄉最北端的僑愛國小，近年努力發展教學特色，卻敗在交通太便利，北口村緊鄰彰化市南興國小，南口村又靠近市區花壇國小，不少家長因工作「上班順路」因素，選擇讓孩子跨學區就讀，今年學區內設籍的13名新生，僅5人報到，校長廖本盛預估開學前，可能還會再多1至2人。

每年初春都有燦爛黃金大道吸引遊客的溪州鄉僑義國小，因校門口整排的黃金風鈴木聞名全省，還得在官網即時更新花況；辦學以沉浸式雙語教學著名，還有華裔青年到校進行英語教學，去年嶄新的高鐵主題圖書館落成啟用，讓閱讀空間品質大躍進。

去年8月接任的校長林淑貞指出，受到少子化和年輕就業人口外流影響，今年設籍學區新生僅剩7人，其中1人實際住居在外縣市，另2人則跨區就讀。

位在八卦山半山腰的芬園偏鄉小學同安國小，去年設籍的10名新生僅2人報到，成為全縣小一新生報到人數倒數第一名，今年設籍的12人中，已有11人完成報到，招生情況大躍進。

校長施皇羽強調，很感謝各界的協助、和團隊夥伴的努力；不過，學生數並不能完全代表學校的辦學績效，希望所有在第一線為教育努力的夥伴，勿因學生人數偏低而受挫，但可藉此更深入思考，如何讓教育更貼近家長及學生的需求。

(中時 )