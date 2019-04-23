台鐵面臨改革問題，其中健全財務結構是重要課題之一。交通部長林佳龍今日表示，台鐵部分路線虧損嚴重，但也不可能為此收費，未來將爭取對特殊服務性路線、敬老票、愛心票等法定優待類型項目進行補貼，初估約有20億元，希望由中央編列預算執行。

林佳龍表示，台鐵有很多特殊服務性路線，經過的車站數少，多開又虧損更嚴重，然而也不可能因此收費，因此在營運績效考量部分應該另外計算，不應算在台鐵帳上，而是以公務預算支持。

林佳龍說，國營鐵道事業幾乎沒有利潤，台鐵每日乘載6、70萬乘客，不只有主要路線，也有許多偏鄉支線，且偏鄉的鐵道運輸對於民眾而言更顯重要。另外台鐵還有敬老、愛心票等優待票，特殊路線加上愛心敬老票等，台鐵約需支出20億元，若將這些的虧損都丟給台鐵吸收，對其並不合理。

林佳龍表示，可能有人會說高鐵能賺錢，為何台鐵不行？但由於高鐵有政策補助300億元，又延長年限，否則高鐵恐怕也會是虧損狀態。而台鐵第四代票務系統今日上線，經改革後希望增加搭載率，他也說，台鐵財務結構改革仍應操之在己，盼大眾能給予支持。

(中時 )