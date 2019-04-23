本報日前獨家報導台北市長柯文哲以「還願」之名參與大甲媽祖遶境，卻遭質疑動用四大公司資源備戰2020，市議員簡舒培23日踢爆，柯P不僅有四大公司護法，聯合醫院還出動3台遊覽車助陣，更誇張的是，有一名自稱「柯粉」的董先生陪走累了，竟指揮北市交通局要求YouBike派車載客。對此，聯醫回應是員工社團自發性活動，微笑單車公司說明，YouBike道路救援只有大甲媽祖遶境才有。

簡舒培今在財建部門表示，四大公司變柯文哲護法，連聯醫都在4月13日出動遊覽車陪柯遶境，不論是動員醫生、護士或工作人員都不適當，動員助陣期間其他工作誰做？

她指出，4月10日漁產公司公布一份4月15日「台中大甲媽文化之旅」，明確寫出晚上會到大甲區中山路一段柯文哲遶境經過的地方，令人懷疑根本就是安排好的，就是要當柯的千里眼、順風耳。

簡舒培說，柯文哲口口聲聲說要改變台灣政治文化，沒有想到柯P就是最不堪的，竟動員聯醫系統，醫生和護理師都是救人命的，不是幫柯造勢的，如果是動員，柯文哲必須出來向市民道歉，要求北市祕書處調查清楚。

此外，簡舒培指出，柯文哲4月9日大甲媽遶境走不動，結果當天早上有一位自稱「柯粉」的董先生打電話到交通局問YouBike聯絡電話，結果下午2時YouBike就送車去西螺福興宮給志工，這樣適當嗎？但是YouBike官網說明不提供團體租借服務，為何只有柯粉可以？神通廣大還能讓彰化的YouBike到沒有YouBike的西螺。

簡舒培痛批，柯文哲遶境所有人狐假虎威，若只是一個粉絲可以這樣子嗎？柯遶境行程都和市政無關，卻利用市政資源。

市府副祕書長陳志銘說，聯醫是不是動員不曉得，若是用動員比較不好，將向北市衛生局了解，員工主動行為和要求行為不一樣。YouBike服務電話網路都可以查到，為什麼一定要問交通局？應該也只有給聯絡電話吧。

對此，聯醫回應，活動是員工社團自發活動由社員自由報名；微笑單車公司說明，全國性活動，每年都有民眾需要救援，YouBike道路救援只有大甲媽祖遶境才有。

(中時 )