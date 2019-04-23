大陸農業農村部24日在官網上指出，該部副部長於康震21至22日在海南督導非洲豬瘟防控工作，指導當地對全省防控工作，要求各市縣各有關部門進一步落實責任，推動各項關鍵防控措施在基層落地，堅決防止疫情擴散蔓延。

農業農村部指出，工作組先後檢查了海口市秀英區和萬寧市的2個疫點，現場指導疫情處置和疫區封鎖等工作，並對下一階段海南省非洲豬瘟防控工作提出五點要求。

工作組要求，充分認識非洲豬瘟防控的重要性和海南省疫情形勢的嚴峻性，切實做到責任落實到人，措施落實到村、到場（廠）、到戶；做到真排查、早報告、快處置、全阻斷、嚴防堵、促轉型；進一步壓實地方政府的屬地管理責任、部門的監管責任和生產經營者的防疫主體責任，切實加強獸醫隊伍建設和條件保障；加強督導檢查，對工作不力、失職瀆職問題要嚴肅追責問責，對各類主體的違法違規行為要嚴查嚴懲；堅持非洲豬瘟防控和生豬產業發展兩手抓、兩促進。

(旺報 )