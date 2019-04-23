停在對面路邊停車格的賓士車無端被酒駕司機開罐槽車撞，車輛毀損嚴重。（黃國峰翻攝）

一輛裝滿水肥的罐槽車，22日11時30分左右行經南屯區永春東路近大墩南路時，突然跨越雙黃線駛向對向車道，衝撞停在路邊的賓士汽車，造成賓士汽車毀損嚴重，廖姓維修業者預估維修費超過150萬，所幸車內沒人，也未波及其他人車，警方到場發現許姓罐槽車司機，酒測值達每公升0.20毫克，警詢後將許男依公共危險罪移送法辦。

賓士遭「水肥車」逆撞拖行28秒 損失破百萬

台中市警局第四分局交通分隊表示，根據賓士汽車的行車紀錄影像，48歲許姓男子駕駛裝有水肥的罐槽車，行經南屯區永春東路、大墩南路時，疑因酒後恍神，突然從對向車道，橫越馬路直直往停在對面停車格的賓士汽車撞過來，賓士車被推撞了約20多秒才停下來，幸好當時車內沒人。

經酒測值達每公升0.20毫克的許男辯稱，酒是前一天喝的，他是因為突然感覺身體不舒服，才會撞到對面的賓士汽車；賓士汽車車主則說，希望肇事司機「負完全賠償責任」，警詢後依公共危險罪將許男移送法辦。中市警第四分局並呼籲民眾，酒後不開車、開車不喝酒，酒醉上路害人害己，民眾切勿心存僥倖。

專營德國進口車維修的廖姓業者表示，該車應是BENZ E200 coupe，年份不明無法預估中古車價，根據照片車輛的毀損狀況，維修費用應該150萬以上，一般車險業者通常在維修費用超過車輛殘值一半時，會建議客戶直接報廢。

(中時 )