陕西榆林油罐車爆炸 現場燃起巨大火球 20:272019/04/23 旺報 賴志昶 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陝西榆林馬扎梁23日下午4時左右發生油罐車爆炸，從流出的影片可看到，現場竄起巨大火球，目前詳細事故原因與傷亡人數仍有待調查。 據大陸《央視》報導，陝西榆林一停車場內的油罐車起火後發生爆炸。現場網友稱，油罐車燒起大火後，開始冒出黑煙，隨後便發生爆炸，燃起巨大火球，遠處都能聽到爆炸聲和感覺到震動。 榆林市消防支隊指出，當地消防已經接到報警，並趕赴現場，目前消防人員仍在全力撲救當中，傷亡情況仍不明。 (旺報 ) #現場 #油罐車 #爆炸 #火球 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 疑無人照料 北市傳母子倆陳屍民宅 00:002019/04/20 社會 詐騙集團換瓦斯遮斷閥 索價3900 04:102019/04/20 地方新聞 邰智源嘗鮮化身記者採訪直擊強震現場 15:302019/04/20 娛樂 相揪鬥陣學防災 核你一起護家園 17:012019/04/20 社會 新北城林橋3車追撞 現場一片血腥 19:072019/04/20 社會 尚順育樂世界住宿、遊園 下殺三折起 04:092019/04/21 產業．科技 行竊失風殺婦 故布疑陣穿幫 04:102019/04/21 社會新聞 斯里蘭卡教堂酒店8連爆！156死、超過400傷 14:052019/04/21 國際 18歲重機騎士違規上國3 追撞油罐車慘死 14:112019/04/22 社會 上國道撞油罐車 重機騎士亡 04:102019/04/23 地方新聞 兩岸熱門新聞 中共海軍青島閱兵 央視直播出現意外畫面 - 兩岸 吳：不會協調 徵召韓初選不變 - 焦點新聞 - 旺報 可能危害國家安全 陸擬立法禁止AI換臉術 - 兩岸 蘋果栽贓旺旺 陸委會：台商接受大陸補貼 沒有違反兩岸條例 - 兩岸 - 中時 交大師生創業 基因公司廣州發光 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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