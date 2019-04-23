陝西榆林馬扎梁23日下午4時左右發生油罐車爆炸，從流出的影片可看到，現場竄起巨大火球，目前詳細事故原因與傷亡人數仍有待調查。

據大陸《央視》報導，陝西榆林一停車場內的油罐車起火後發生爆炸。現場網友稱，油罐車燒起大火後，開始冒出黑煙，隨後便發生爆炸，燃起巨大火球，遠處都能聽到爆炸聲和感覺到震動。

榆林市消防支隊指出，當地消防已經接到報警，並趕赴現場，目前消防人員仍在全力撲救當中，傷亡情況仍不明。

(旺報 )