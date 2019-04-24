經典客家菜台東飄香。（楊漢聲攝）

傳承父母手藝，客家好滋味！台東厚食餐館老闆娘賴美妤幼時就跟父母從苗栗銅鑼移居台東池上，家中以「辦桌」為業，小時候就耳濡目染，練就一身客家菜的好廚藝，去年5月初遷移來台東展店，吸引無數老饕消費，店內的「客家小炒」更是必點菜餚，豆干、豬肉及魷魚搭配上爽口芹菜讓人回味無窮。

厚食餐館的「厚食」2字取名源自於客家語「好吃」的語音就是希望能讓顧客能吃到好的的傳統客家菜餚，無愧「厚食」2字美名。

賴美妤表示，家中辦桌大概30多年，她從小耳濡目染，小學就會做菜了，去年從池上搬遷到台東市區來展店，希望讓更多能品嘗到正統各家美味。

客家小炒「必點」，賴美妤強調，客家小炒是客家菜餚內的經典菜色，算是客家菜的靈魂，食材有豆干、豬肉及魷魚，青菜則是芹菜，這道菜要好吃的秘訣就是豆干跟豬肉要先大火爆香，味道才會進的去。

店名：厚食餐館，地址：台東市中華路1段83號，聯絡電話：0988715360，營業時間：上午11點至下午14點，下午17點至晚上21點，周一公休，售價：客家小炒150元。

(中時 )