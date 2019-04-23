駐日代表謝長廷23日在東京與駐日記者茶敘時，被問到對於高雄市長韓國榆發表的聲明以及對台灣選舉的看法時表示，「我先聲明不是每個問題我都能回答，有些問題就是請神仙媽祖來也沒辦法回答。」「韓國瑜講話不簡單，不是真的一般擔蔥賣菜的人可以說得出來的話。」

謝長廷邊看韓國瑜的聲明邊說，「韓國瑜講話不簡單，不是真的一般擔蔥賣菜的人可以說得出來的話。聲明中指的權貴、高官、熱衷於密室都有對象，接著提到要考慮庶民經濟，兩邊立刻對立起來。他提出『勿忘世上苦人多』，代表他與苦人站在同一邊，苦人的對立又是哪一邊？這可不是一般人講得出來的。」

謝長廷還猜測說，「可能韓國瑜有委屈啦，政治我也很清楚。」他接著誇鴻海董事長郭台銘也不容易，立刻建議國民黨配合韓國榆訂一套制度，這一招也很厲害，更大器！謝長廷開玩笑說，都是6段以上的高手在下棋，段數不夠高的人惦惦就好，不要亂評論。

針對郭台銘指民進黨認不清現實，台灣參加區域經濟合作的鑰匙就是在北京一說，謝長廷表示，我的立場跟總統一樣，鑰匙都在台灣，努力團結，經濟更加重視，北京也會重視。當然北京是關鍵，但是我們散散的，北京也會看不起我們。

被問到蔡總統指初選破壞黨內團結，謝長廷表示，那不是以總統身分說的，而是以黨籍的總統身分說的，所以我不適合評論。謝長廷對於現在的選舉現象表示，全世界都一樣，已走向更重視現實面，比方說日本從過去的安保走向，轉變到現在重視長照、幼托等現實的政策。不過台灣還是比較複雜，有認同的問題。

前行政院長賴清德5月中旬將應台灣醫師聯合會邀請到東京演說，謝長廷表示，台醫會有發帖子邀請他，但他五月中旬要返台參加台灣日本關係協會例行會議，也可能要去立法院，所以無法出席，但會派副代表層級出席。

(中時 )