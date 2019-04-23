韓團JYJ成員朴有天早先被前未婚妻、南陽乳業創辦人孫女黃荷娜緊咬吸毒，朴有天當時出面否認，最近又被媒體影射手背上有針孔，揚言提告，今(23日)韓媒爆出據國立科學搜查院的檢驗報告，從朴有天的毛髮中驗出陽性反應，確認曾碰毒，朴有天方面對此暫無回應，但若屬實，他之於粉絲和社會大眾的信任度將全面崩盤。

朴有天先前開記者會大動作駁吸毒，更否認曾逼黃荷娜碰毒，之後朴有天稱因長期染髮進行全身除毛，在首次的毒品簡易檢查結果中被判為陰性，昨傳出警方有意讓他和黃荷娜當面對質，今上午警方又宣布已經掌握有利證據，取消朴與黃的對質，並對檢方提交關於朴有天的事前拘捕令。

而先前報導朴有天手背上有針孔的《MBC》，今晚間報導韓國國立科學搜查院對朴有天身上的毛髮檢測後，發現對毒品呈現陽性反應，從腿毛驗出冰毒。然而朴有天先前在第三次偵訊時仍否認吸毒，更透過律師回應：「《MBC》電視台的報導是沒根據的造謠」，將對此提告，如今疑被打臉，網友酸說：「虧我先前還相信你」、「開記者會公然說謊」、「還好我之前說要觀望」。

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(中時電子報)