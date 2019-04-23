女星魏蔓在新戲《如果愛，重來》中從上一部戲的《愛情白皮書》小三角色變成心理輔導師學姊，搭檔男星吳岳擎，將在不一樣的平行時空中，與張書豪、柯佳嬿四人展開不一樣的故事，雖然她在劇中是吳岳擎的心靈導師，不過卻也同時是紅粉知己，這也讓現場今（23）天的記者會討論起男人該不該有紅粉知己這件事。

《如果愛，重來》主要演員齊聚記者會，左起陳妤、吳岳擎、柯佳嬿、張書豪、李李仁、魏蔓、陳乃榮、鄧九雲。（圖／歐銻銻娛樂提供）

《如果愛，重來》今日舉行首映記者會，林子平導演領主要演員張書豪、柯佳嬿、吳岳擎、李李仁、陳妤、魏蔓、鄧九雲、陳乃榮盛裝出席。劇中平行時空中，吳岳擎和柯佳嬿在一起，卻有著魏蔓這樣的學姊當紅粉知己，也讓眾人紛紛回答這個男人該不該有知己的問題。

魏蔓（右）在《愛情白皮書》中當起張庭瑚的小三，新戲當起吳岳擎的紅粉知己。（圖／東森提供）

女主角柯佳嬿表示，她搞不太懂男生為何要有紅粉知己，不過被問到那她自己可不可以有「藍粉知己」呢？她則迅速回答：可以！

而劇中飾演吳岳擎紅粉知己的魏蔓，現實生活中對於男友的紅粉知己是否可以接受，她表示：「自己也是不行，不過在戲中最後比較像是岳擎的心靈老師。」

張書豪將在該戲中的第二時空成為陳妤依靠。（圖／歐銻銻娛樂提供）

魏蔓在劇中飾演吳岳擎的學姊。（圖／歐銻銻娛樂提供）

該劇描述汪大樂（張書豪飾演）六度搞砸了結婚紀念日，而太太琪琪（柯佳嬿飾演）發現自己懷孕，又面臨工作升遷，決定不再對粗心的大樂寬容。此時，神秘的計程車司機（李李仁飾演）出現，將汪大樂載往另一個平行時空，此時老婆卻成了好兄弟的同居女友，來到不同世界他將如何改變才有機會成功回到原來時空......。

(中時電子報)