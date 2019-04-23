北韓國營媒體23日報導，北韓領導人金正恩將訪俄與俄羅斯總統普丁舉行高峰會談。 這是金正恩成為北韓最高領導人後，首次訪問俄羅斯。

金正恩是應普丁之邀赴俄羅斯訪問的，報導中雖未透露峰會的具體時間和地點，但已有俄羅斯媒體指出，金正恩的防彈專列預計於24日早晨抵達哈桑站、隨後前往鳥蘇里斯克，最後抵達海參崴。

韓媒報導，金正恩24日將搭鐵路列車越過俄朝邊境進入海參崴，25日到位於離島的遠東聯邦大學與普丁舉行會談，大學校園內已裝飾著用韓文寫的「歡迎」字樣以及北韓的國旗。俄羅斯總統府上周宣布，金正恩將於4月後半訪問俄羅斯，北韓則是首次正式對外發表。

南韓《中央日報》引述相關消息人士的發言指出，今年2月在越南河內舉行的第2次美朝峰會決裂後，俄朝便加速了舉行峰會的討論，今年又正值俄朝締結經濟、文化協定70周年，使雙方的接觸更加頻繁。現在雙方的實務人員已決定了峰會討論的內容方向，並嘗試擬定峰會的協議文。

普金會上可望協議有關朝鮮半島的無核化方式、俄朝兩國擴大合作關係、兩國經濟合作等議題，兩人會談結束後還考慮發表聯合聲明形式的文件。

俄羅斯和大陸都表示將繼續支持北韓主張的(同時的、階段性的)無核化方式，這次會談上北韓將再次確認普丁的態度，以確保今後與美國談判時能獲得俄羅斯的支持。

俄羅斯對鬆綁對北韓的制裁表示理解，加上第2次美朝峰會談判破裂，北韓對美國表示了強烈的不滿，故想藉由與俄羅斯強化關係來彰顯自身的正當性，也似乎有意藉此牽制美國。

(中時 )