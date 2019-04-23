61歲日本演技派女星大竹忍，2006年曾被目擊和天團「嵐」成員松本潤牽手看演唱會，因而傳出緋聞，當時掀起不少討論，現又爆出和39歲男星宮原浩暢大談母子戀，雖然雙方相差22歲，但絲毫不影響兩人感情。

據日本雜誌《女性自身》報導，大竹忍和宮原浩暢疑似合作舞台劇《PIAF》擦出愛火，他們月中參加舞台劇的慶功宴，狂歡2小時後，兩人一起搭計程車先行離開，除了戴上口罩包緊緊，大竹忍的行為看來有些閃縮。而據知情人士表示，大竹忍去年11月和宮原浩暢首度合作後，相當欣賞男方並日久生情，而被記者追問此事，也大讚對方做事認真和誠實。

宮原浩暢是團體「LE VELVETS」成員之一，而大竹忍有過2段婚姻，1982年與第一任丈夫導演服部清治結婚，生下一子，但男方於婚後5年離世，接著1988年她與明石家森馬再婚，生下一女後於1992年離婚。

(中時電子報)