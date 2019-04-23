韓國瑜是否參選總統？他今日的最新聲明出來後，顯然仍沒有給出明確的答案，韓國瑜這樣的做法不難理解，目的在於給未來的做法保留彈性，所以給出了模糊但保持彈性的聲明，視局勢變化再做最終決定。而會這樣做，也因為在韓粉與藍營支持者當中，對於是否支持他2020年選總統，存有兩種截然不同的想法。

一種認為他才剛選上高雄市長，馬上跑去選總統對選民不好交待，而且好不容易幫國民黨收復高雄，應該要好好經營一翻，讓綠地變藍天，最快2024年再去選總統，否則這樣一走，就算當選了總統，高雄市長補選國民黨也必將輸給民進黨。

另一種看法則強烈支持他選總統，因為見到原本國民黨的可能總統人選王金平、朱立倫在柯文哲也參選的情況下，民調輸給柯，而如果2020的總統不是國民黨人，韓國瑜留在高雄也將被中央政府綁手綁腳，無法好好為民服務，所以不如直接選總統，做更大的貢獻。

藍營民間這兩種想法何者正確？雙方均各堅持己見，而撇開韓國瑜的個人意願不談，韓國瑜不是神，他也無法百分之百預測精準預測他應採取哪一種方式會對國民黨比較好。因為民調是會變的，如果之後國民黨其他人選民調上揚，超車柯文哲和民進黨人選了，韓國瑜參選的正當性又變弱了。此外儘管部分民眾擔心韓國瑜去選總統，高雄市長補選國民黨必敗，但支持韓國瑜選總統的民眾，卻不見得這樣認為，而市長補選的勝敗，在投票前同樣無法用百分之百準確的證據說服其他人。

然而反過來講，如果國民黨其他人民調一直落後對手，相對的也將會讓更多的藍營民眾願意接受韓國瑜出馬參選。原本在郭台銘表態前，事情還相對單純，畢竟朱立倫、王金平民調長期落後柯文哲，但郭台銘表態後，民調顯示他和韓國瑜一樣，可以領先柯文哲與民進黨人選(不管是蔡英文或賴清德)，這導致在部分藍營民眾看來，國民黨不再非要派韓國瑜出來才能贏得總統大位了，對於韓國瑜選總統的支持度有所下降，因此，韓國瑜今天的聲明才會表示「無法參加現行制度的初選」，因為既然國民黨有其他人民調也可以領先對手，那他就不太適合主動表示要選總統而放下高雄參加初選。

但民調可能會改變，會不會之後郭台銘的民調也落後柯文哲與民進黨人選，變成國民黨只有派韓國瑜出來才能勝選？誰也不敢保證絕不可能，果真如此韓國瑜放下高雄參選總統的正當性和必要性又將大增，為了避免現在表示不會參選，屆時又不得不參選不守信用的窘境，韓國瑜給自己和支持他選的人保留了彈性，「只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄」「對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣」，都像極了想參選總統會講的話。

不過事情一體兩面，這樣模糊彈性的聲明，卻也造成了一些負面效應。首先，部分民眾認為韓國瑜說不參加初選，卻不講拒絕徵召，加上其他「負起責任」芸芸的言論，似乎是想要黃袍加身要求被徵召，使這些民眾感到不滿。此外目前不直接表態的方式，也跟他過往有話直說勇於承擔的形象有違，不利於他往後表態參選，畢竟一鼓作氣，再而衰，三而竭。

至於韓國瑜聲明中說到的「長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了」，也在藍營當中出現兩種不同解讀，一種認為這是批評黨中央讓原本沒有繳黨費的失聯黨員郭台銘解套可以參選總統，形同「卡韓」。但另一種聲音則認為韓國瑜若自己不參加初選，等到人家參加完初選他再坐等被徵召，才是另一種密室協商的體現，而且黨中央一再提出的徵召式初選，就已經是幫不便主動表態參選得韓國瑜解套了，何來「卡韓」？

所以韓國瑜這次聲明出來後，藍營民眾之間的分歧意見和爭論無法因此平息，未來不管國民黨中央要如何因應，短期內只怕都會引來批評質疑，但最終仍有機會團結。一種情況是其他人民調超越柯文哲與民進黨，韓國瑜最終表態不選，呼籲韓粉為了讓韓市長能在高雄一展身手，請大家支持國民黨的其他人當總統一起中央地方配合，以免民進黨當選總統繼續掣肘韓國瑜，或是韓國瑜去選總統，高雄被民進黨陳其邁拿走。

另一種情況是其他人民調都落後柯文哲與民進黨，於是通通和國民黨中央一起表態支持韓國瑜，並全力動員支持，讓韓國瑜有正當理由參選。民進黨歷次黨內初選鬥爭之兇，往往較國民黨有過之而無不及，但通常選後仍可團結對外，所以藍營也不必過度憂慮，只要韓國瑜和國民黨其他總統初選人選本身，與他們各自的支持者記得彼此有共同的目標(可能包括改善經濟、改善兩岸關係、確保台海和平、讓國民黨執政或拉下民進黨)，不管最終誰代表國民黨參選，都能放下小我，全力支持參選人成就大我，國民黨2020還是大有可為，畢竟重點是要選出能實現這些目標的人，而不是非要選哪一個人。

(中時 )