高雄市長韓國瑜23日到大林蒲與民眾就遷村、環保等議題進行座談。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜23日到大林蒲民眾座談，場外不得其門而入的環團，在外頭舉牌抗議空汙。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜23日與大林蒲居民座談，關心遷村、空汙等議題，不過採封閉式會議，僅開放限額里民參與，引發爭議，環團不滿被擋於門外，無從表達意見，只能在場外陳情，另外有一派挺韓人士認為，韓才上任百餘天，不該把前朝的錯，冠在他頭上，兩派人馬互相叫囂。

韓國瑜今晚8時抵達鳳林國中與大林蒲居民座談、傾聽民意，立委賴瑞隆、藍綠議員陳麗娜、曾麗燕、蔡武宏、鄭光峰、陳致中、等民代也都出席，另包括副市長李四川、新聞、都發、民政等多個局處首長也都列席。

座談會針對民眾關切環保空汙、中央新材料循環產業園區計畫及遷村等議題，進行意見交流，不過座談僅開放約10分鐘，1名里長可帶5位里民、宮廟可再帶1人及學校家長會長，總計逾50人座談。

韓國瑜表示，針對遷村案與大林蒲地方座談，目前大概有86％願意接受遷村，若其他的意見都可以講出來，「越鹹越好，不用客氣」，要大家儘管說出意見，「我們有這個肚量」，希望能真的解決問題，他也提到「行政院也對我們越來越好，這是正面的，中央、地方越來越正面發展。」

南部反空汙大聯盟無法進入會場，在鳳林國中大門外舉牌抗議，並發表訴求指出，要求中鋼關閉老舊煉焦爐，改以進口焦炭煉鋼，市府應以行政手段要求中鋼加速完成煤礦砂室內堆置場。另反對南星計畫填海造陸擴張石化等高汙染產業。訂立實質減煤減量計劃，建立民間監督查核機制。

另外，有挺韓派民眾在門口聚集，等韓座車一到就高喊「總統好」。挺韓民眾有高舉中華民國國旗，希望韓能出來選總統，另也不滿環團把空汙矛頭指向韓市長辦事不利，直說是前朝造的孽還沒解決，不該一味怪罪韓。

(中時 )