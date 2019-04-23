AI換臉術在大陸不僅引發熱議，官方也深覺其中可能的危害，迅速立法禁止。（圖／shutterstock)

中國大陸正著手立法禁止近年來在網路世界引起廣泛爭議的「深度偽造」(Deep Fake)技術，這種以人工智慧替換網路視頻中人物面部的技術，在大陸稱之為「AI換臉術」，大陸官方認為此種以假亂真的深度偽造資訊技術可能侵犯肖像權、危害社會公共利益乃至國家安全。

大陸官方新華社報導說，深度偽造可以製作使人難辨真假的動態人臉畫面和聲音，「AI換臉」可以隨意替換視頻的角色面部。這種信息技術日新月異，也引發了人們對相關技術可能侵犯肖像權、危害社會公共利益乃至國家安全的更多擔憂。因此在十三屆全國人大常委會第十次會議修訂民法典人格權篇時對此作出規定，任何組織或者個人不得以醜化、污損，或者利用信息技術手段偽造等方式侵害他人的肖像權。

北京理工大學法學院民法典研究中心主任孟強說，目前這種技術主要用於網絡「惡搞」，一旦被不當利用，將造成很強的負面效應。

《美國之音》報導指出，「AI換臉術」今年2月在大陸網路上引起熱議，起因是一名「深度偽造」技術專家發佈的一段「移花接木」視頻。視頻中，大陸女演員楊冪的臉被用在了1994年版《射雕英雄傳》中黃蓉的角色上，視頻中的人物表情自然逼真，許多網友感歎「看不出破綻」。

但這段視頻也引起了當事人的不滿。視頻製作者最後發文道歉，聲稱只是對AI神經網路學習進行研究的習作，在網上發布只是希望讓更多人認識這項技術，作者同時在自己的網站上刪除了影片。此次「AI換臉」風波也使人擔憂這種技術可能引發的社會和政治影響。

報導指出，2017年7月，華盛頓大學的研究人員開發出一套基於人工智慧的演算法，可以修改一段講話視頻中人物的嘴形，使之準確匹配任何聲音與內容。2018年7月美國演員兼製片人喬丹．皮爾(Jordan Peele)製作一段美國前總統歐巴馬譴責現任總統川普的視頻，希望告誡人們警覺視頻並非消息的準確來源。

但中國大陸網上流傳的「AI換臉」視頻似乎更技高一籌，視頻中的人物不僅換了口型，而是整個「換臉」。雖然大陸的AI換臉視頻製作者指出，實現逼真換臉視頻的技術門檻很高，應用者需要有一台有8核CPU V100顯卡的主機，研發過程也很枯燥乏味。不過，電腦專家認為，這種技術要達到任何用戶都能使用的簡易程度只是時間問題。

美國國會山報(The Hill)援引智庫「新美國中心」研究院彼得．辛格（Peter Singer）的話說，深度偽造技術「肯定會被用作一種武器」，被用於擾亂國內政治，或者被敵對國家用於在戰場上取得先機。

(中時電子報)