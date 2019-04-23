梵克雅寶Elsa紅寶石項鍊融入高級訂製服的設計靈感，向知名時尚大師Elsa Schiaparelli致敬。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶以大膽的紅藍白配色詮釋Pagode項鍊。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Cybele butterfly紅寶石蝴蝶胸針。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶經典芭蕾舞伶以紅寶石詮釋，Moira ballerina胸針。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Jardin de rubis項鍊，鍊墜為可拆式胸針。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶最受歡迎的指間戒融入紅寶石元素，Kolam Between the Finger指間戒。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Secret des abeilles紅寶石戒指。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶「Treasure of Rubies」高級珠寶展即起登場，模特兒展演紅寶石作品。（粘耿豪攝）

梵克雅寶「Treasure of Rubies」高級珠寶展即起登場，模特兒展演紅寶石作品。（粘耿豪攝）

色調鮮豔討喜的紅寶石向來是亞洲仕女的最愛，尤其在中國、印度、泰國等，更是將紅寶石視為幸運之石。梵克雅寶（Van Cleef ＆ Arpels）即日起至4月26日於台北文創會所14樓舉辦「Treasure of Rubies」高級珠寶展，台灣是全球巡迴展的首站，全系列的紅寶石作品總重量達3000克拉，展場採預約制。

梵克雅寶於3月在曼谷發表「Treasure of Rubies」紅寶石珠寶作品後，台灣是全球巡展的首站，梵克雅寶將印度文化和高級時裝的設計元素融入其中，並以Mystery Set隱密式鑲嵌、可拆卸轉換等精湛工藝，詮釋紅寶石之美。

「Treasure of Rubies」收錄60款獨一無二的珠寶作品，全都以最頂級的紅寶石鑲嵌打造，超卓品質呈現炭紅火色澤的紅寶石，比起鑽石還要珍稀寶貴。其中最受矚目的是一款名為Priya可轉換式長項鍊，將梵克雅寶的珠寶工藝和設計巧思發揮到極至，長項鍊可拆卸成一條短鍊和兩條手鍊，主石為25.23克拉紅寶石的可拆式鍊墜更是一大亮點，紅寶石採用印度珠寶的花卉雕刻工藝，在珍珠的環繞點綴之下，充滿濃濃的東方風情。

另一款名為Elsa的紅寶石項鍊，則是融入高級訂製服的設計靈感，以鑽石帶串連紅寶石環，項鍊猶如裝飾在粉頸的蕾絲一般，藉此向時尚大師薛帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）致敬。

指間戒Between the Finger Ring和芭蕾舞伶胸針向來是梵克雅寶最受歡迎的珠寶作品，融入紅寶石元素後，各自展現不同風貌。一款Kolam指間戒紅寶石以不對稱的方式呈現，在錯落指尖米穀粒鑽石的陪襯下，更能烘托5.38克拉的紅寶石主石，展現璀璨耀眼的光芒。另一款Moira ballerina紅寶石芭蕾舞伶胸針，猶如身著紅色舞衣翩翩起舞的芭蕾舞伶，讓人迷醉。

(中時 )