楊銘威、黃浩詠、程予希、曾珮瑜、鍾承翰、陳怡嘉。（盧禕祺攝）

黃浩詠、程予希、鍾承翰、陳怡嘉、楊銘威飾演菜鳥律師。（盧禕祺攝）

程予希、曾珮瑜、陳怡嘉。（盧禕祺攝）

鍾承翰飾演菜鳥律師。（盧禕祺攝）

台劇好戲連發！在神劇《我們與惡的距離》下檔後，由金鐘視后天心、鍾承翰等人主演的華視、中天律政職人劇《最佳利益》，也將於5月上檔，23日舉辦特映分享會，片花中出現程予希飾演的菜鳥律師遭資深律師蔣偉文吃豆腐畫面。程予希、陳怡嘉、曾珮瑜都坦言現實中也發生過類似職場性騷擾，相較於程予希是被「摸手」，陳怡嘉說她拍戲時，遇過更噁心的狀況，「出了鏡頭之後，對方就直接以正面靠在我背身上」，她因為太過驚嚇，當下也不知道怎麼反應。

程予希說，被「亂摸手」的當下她不知道怎麼拒絕，至於詳細狀況，她則尷尬表示「不好說」，但坦言是在這圈子遇到的。

戲裡戲外個性都頗嗆辣直爽的曾珮瑜說，她很常碰到口頭性騷擾，因為很多人不懂得拿捏分寸，有些乍聽是稱讚誇獎，卻因為太刻意，就讓當事人聽了很不舒服，例如說「好想把妳娶回家」、「妳身材也太好了，讓我年輕20歲」，這些話都已經跨越界限，她聽了就很想把對方「蕊死」，通常她除了翻白眼也會反擊回去：「你為什麼不撒泡尿照照自己德性？」因為覺得對方都不尊重自己了，她也不須留台階給他下。鍾承翰聽完也忍不住自爆：「我也被職場性騷擾！每天到片場，導演都先摸我屁股！難道這就是我們打招呼的方式嗎？」

《最佳利益》在被譽為神劇的《我們與惡的距離》之後播出，製作人陳慧玲被問是否有壓力時表示，最早知道三月要與《與惡》同時播出時，就覺得很開心，因為台灣可以同時有這麼多有誠意製作的戲，但後來因為要跟很多平台協調播出，硬是延到五月，現在終於要播了，她很開心看到《與惡》有這麼多迴響，希望這一波好戲讓觀眾看到台灣有這麼多好演員及優秀的幕前幕後團隊，大家都一起想把台劇做好！

《最佳利益》13集製作預算5500萬，共討論20個台灣真實發生過的法律案件，包括網路霸凌、直播主自殺、集體訴訟、都更、縱火案、離婚官司、外傭遭性侵等議題，巧的是也跟《與惡》一樣都討論無差別殺人事件，陳慧玲說，每個案件都無法談對與錯，會留給觀眾自己下判斷。

《最佳利益》特映分享會，有超過50位的律政界人士到場支持，金鐘視后天心飾演勝訴率百分百的王牌律師方箏，和滿腔熱忱的菜鳥(鍾承翰飾)，對於公平正義與律師職責的糾結，呼應台灣現實社會的矛盾。包括鍾承翰、陳怡嘉、程予希、楊銘威、黃浩詠等主演都出席，客串演出法官的傅薇以及製作人陳慧玲的好友黃大煒也前來站台。

鍾承翰看完一小時精華片段後眼眶含淚，他表示，滿多感觸，希望觀眾會喜歡這樣類型的戲劇，也能帶給大家更多人性上的探討，反思到底可以為自己、家人、朋友做些什麼。

(中時 )