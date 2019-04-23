自從兵敗2016里約奧運之後，舉重女神郭婞淳兩年多來參加的所有賽事都拿下了金牌，當中最讓人印象深刻的就是2017年台北世大運在國人面前封后，如今又連續贏得3場東京奧運積分賽，不僅成為不敗天后，更成為中華隊在2020年東京奧運摘金的希望所在。

里約奧運是郭婞淳心中最痛的傷痕，當時她信心滿滿的飛往巴西，但最終只帶回一面銅牌。返國後郭婞淳在林敬能教練的鼓勵下重新振作起來，11月就在墨西哥舉辦的世界大學錦標賽拿到金牌，從此展開了不敗之旅。

有了好開始的郭婞淳，2017年先在土庫曼的亞錦賽奪金，緊接著台北世大運改寫挺舉世界紀錄替中華隊拿下金牌，年底在美國世錦賽摘冠。2018年印尼雅加達亞運會，郭婞淳在國人的期盼中站上了頒獎台看著中華奧會旗冉冉升空，同時也報了4年前在韓國仁川的落敗之仇。

去年底的土庫曼世錦賽成為東京奧運資格賽也是世界舉重總會更改量級後的第一場賽事，郭婞淳在59公斤量級首度粉墨登場，抓舉105公斤、總和237公斤雙創世界紀錄，輕輕鬆鬆地拿下金牌；第二場奧運積分賽來到卡達杜哈，郭婞淳依舊是無人能敵，233公斤總和成績封后。

今天郭婞淳在大陸寧坡舉行的亞錦賽，即便有地主強敵陳桂銘在旁虎視眈眈，但舉重女神還是雲淡風輕的以3破世界紀錄佳績奪冠。

根據世界舉重總會規定，各量級選手都要選擇參加6場奧運積分賽，最終取4站成績來計算，郭婞淳目前參加3場積分賽都輕鬆摘金，為自己奠定了爭奪奧運門票的最有利位置。

林敬能表示，目前預定暑假前往日本進行移地訓練，讓郭婞淳得以有一個緩和與恢復的調整期，下一場比賽將是年底世錦賽，至於最後兩場奧運積分賽可能會安排卡達盃國際賽以及明年的亞錦賽。

郭婞淳在兩年多的時間創下了8場賽事全部奪金的紀錄，看似風光，但背後卻是花了百倍般的訓練量才能換來了如今的成果。林敬能說，師徒倆都希望能把最佳狀況用在最重要、最大的比賽（東京奧運），期盼在最後衝刺階段，無論是運科、醫療等各方面資源皆能協助他們，讓郭婞淳可以心無旁騖全力拚獎牌。

(中時電子報)