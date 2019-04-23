富邦勇士23日發揮嚴密防守，除了首節只讓裕隆得到9分，更在上半場就取20分以上大幅領先，富邦最後以89比64痛宰裕隆，重新搶回2勝1敗領先，但在比賽還剩20.5秒，雙方球員卻因互架拐子引爆衝突，也讓比賽徹底變質！

當時比賽勝負早已底定，富邦劉韋辰卻跟裕隆郭昭男互架拐子，險些直接在場上引爆更大衝突，幸好裁判及時分開兩人，且順利打完剩餘時間，不過裕隆執行教練李啟億火氣仍然很大，一跟對方教練團握完手，隨即到場中想找人算帳。

「我只是想找30號(劉韋辰)問清楚，無論如何都不能在場上做出傷害對方的動作，也不能把氣出在對方身上，」李啟億說，「那是很沒有道德的行為，假如打球都要這樣打，那我下次就直接給他一拳，這是不管輸贏都不該有的動作。」

不過李啟億坦承，前役順利扳平戰局，沒想到富邦在G3的反撲力道這麼強，整場比賽可說打完首節，就已經提前分出勝負，「這個系列戰的兩次輸球，我們都在上半場就已提前宣告輸球，我想這是我們剩下比賽必須趕緊改善的地方。」

獲選本季年度防守前場球員獎，且包辦火鍋王的米歇爾，剛好跟富邦隊友賈西亞都拿17分、14籃板的數據，「本土洋將」蔡文誠15分、11籃板及7助攻，富邦總教練許晉哲說：「我們昨天並未輪休，而是持續訓練，果然在上半場防守就做很好。」

至於比賽尾聲的衝突事件，許晉哲表示，他是非常討厭球員使用小動作的人，也不喜歡看到有人受傷，「所以當我走進休息室，我馬上罵了韋辰與全隊，不該在最後時刻刺痛對手，就算我們也是被打的一方，我更告誡韋辰不夠聰明。」

接下來這個系列戰第4戰，將於25日續在板橋體育館進行，屆時雙方火藥味勢必更加濃厚，裁判的吹判尺度，也將面臨相當嚴苛的考驗。

富邦米歇爾獲頒年度防守前場球員獎項，表情超搞笑。(中華籃協提供)

(中時電子報)