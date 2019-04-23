徐維芷在《籤詩密碼》一書中解析國運籤、月老籤、藥籤等各種籤詩的歷史和故事。（趙雙傑攝）

一首廟裡抽到的籤詩，足以影響人的命運嗎？對《籤詩密碼》作者徐維芷而言，答案既是也不是，「四、五歲的時候，某次家人開車去旅行，在南投山區碰上大霧，好不容易開出來之後，家人在一座湖邊的寺廟稍作休息。為了逗我們小孩子開心，幫我們抽了一支籤詩。我當下覺得很驚奇：所以這個籤詩可以預知我的未來嗎？」

徐維芷回憶，當時抽到的籤詩是「六十甲子籤詩」的第43籤，後半寫著：「貴人還在千里外，音信月中漸漸知」，「我後來發現自己生命中真的遇到很多貴人，即使有時碰到挫折也會忍不住想：是因為我的病所以才會不順利吧？為什麼是我？但如今也漸漸覺得，這些都是給我的修行。」

研究籤詩的徐維芷是先天性罕見疾病「黑色棘皮症」的患者，大約在三、四歲時開始發病，不只脖子上有明顯的粗黑痕跡，生活上容易疲倦、較難專心。在同一時間，她又發生燒燙傷意外，脖子上除了棘皮症的症狀，還留下了燒燙傷痕跡。

徐維芷回憶，家人曾帶著她四處求醫，她也遇過許多異樣眼光，「我曾經為此痛苦，也去拜拜抽籤問過神明：我的病會不會好起來？但有的神說會，有的神說不會，就像醫學也無法治好我的病一樣。我很常抽到這隻籤：不須作福不須求，用盡心機總未休，陽世不知陰世事，官法如爐不自由。」

長大後的徐維芷，讀了歷史系和歷史所，曾和同儕們一樣，為了感情和生活大小事苦惱，四處拜拜求籤，卻也在求籤詩的過程中，開始研究起背後的意涵，探究籤詩到底要怎麼解？「剛開始是因為心裡執著：為何有的解籤人這樣說，別的解籤人卻又是不同說法？如果我自己查資料，會不會更明白？就漸漸成為『業餘解籤人』。」

為了研究籤詩，徐維芷走訪三十幾間提供籤詩服務的大廟，採訪廟祝和解籤人，研究台灣廟宇的籤詩、解籤流派和體系，例如多數媽祖廟、土地公廟是採用「六十甲子籤詩」，關帝廟、城隍廟則常用「雷雨師一百籤」，主祀觀音的佛寺宮廟則是「觀音一百籤」。解籤流派更是多元，最常見的是憑字面涵義或直覺解釋，也有人搭配易經解，甚至是用八字命盤來解。

對徐維芷而言，籤詩的意義在於，「就算神明可能透過籤詩告訴我方向，但對於人生，我還是能有自己的選擇。」在為人解籤、觀摩老一輩解籤人解籤的過程中，也有如一面鏡子，映照出自己的執著，「我也曾經想過，如果一首籤詩有一千種解法，如果碰上問神也無法解決的生老病死，那為何還要解籤？這本書是不是毫無意義？但在研究過程中也發現，不少籤詩的由來或傳說已經佚失，還是希望能夠藉由我的文字，為民俗歷史留下記錄。」

(中時 )