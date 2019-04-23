林可彤演出母親節微電影，也想起自己的媽媽。（愛力根提供）

林可彤日前演出知名醫美品牌在母親節微電影《年輕的自己一直都在》，呈現同時身兼母親與女兒的心境轉換，林可彤前兩年才生了兒子Aiden，升格新手媽媽，她將自身生活經驗投射在角色上；林可彤表示，成為母親之後，可能失去很多，但卻得到更多，她從女兒的角色成為人母後，更能了解她需要承擔的責任與義務，這是過去無法體會的。

林可彤說，由於小時候父母離異，她與母親相處的時間很少，近10年才與媽媽有比較多的互動，但媽媽長期在海外，所以一回到台灣，話匣子打開就停不下來，出乎意料兩人有著相同的興趣「運動」，最常分享運動的趣事，聊聊運動的方式或是過程。所以她剛看到微電影腳本時有許多感觸，她表示，以前會覺得「是不是媽媽沒有那麼愛我」，但成為母親之後才發現，媽媽對於子女的愛都是一樣的，是很無私很不可思議的。她對自己的要求也就更高，會希望多花點時間陪伴自己的小孩。

她說這支影片最想與老公分享，因為要讓老公知道媽媽是多麼的辛苦，台灣社會男女在職場及家庭育兒上的期待，還是脫離不了傳統觀念，育兒仍以女性為主，但育兒不該是媽媽一個人的責任。很多時候另一半不在身邊時，媽媽們還是要很堅強的照顧小孩，即使在工作中，也是無時無刻掛念著小孩，較容易產生壓力，老公的體貼陪伴及家事的分攤，都能夠讓媽媽感到開心，心情好當然就更年輕，而這些就需要仰賴老公源源不絕供給另一半。

林可彤也說，身為一個母親，只要愛的家人們能夠在身邊就是一件非常幸福的事情，因為跟媽媽相處的機會很少，所以就會特別珍惜像是母親節、生日等節日，也會從小教育兒子Aiden這些節日是有多麼重要的。「過節」是一個很棒的家庭氣氛，如果都我們都習慣不管什麼節日家人都要聚在一起，那不管小孩未來去了多遠的地方，就算不在身邊的時候，他依舊會惦記著這些節日，會記得撥空回家陪陪家人，或是打通電話回家，對媽媽來說就會是最好的母親節禮物。

(中時 )