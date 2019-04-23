桃園一名11個月大女嬰在23日上午7時被家人發現狀況不對勁，向消防局報案送醫急救，救護人員接手前家屬已有進行急救措施，救護人員接手後持續施行急救動作，但女嬰到院前已無呼吸心跳，送醫後不治，檢警相驗後尚無法判斷死因，將解剖釐清。

11個月大女嬰床上跌落 送醫後不治

23歲男子和20歲妻子結縭育有3名女兒，最小的女兒僅11個月大，23日早上7點多，母親供稱在泡牛奶，在大女兒通知下才發現女嬰不對勁，緊急叫救護車送醫急救。

護人員表示，到達現場時，由女嬰母親抱著及叔公等待救護車，據母親說法為小孩從床上掉到地上，女嬰父親剛下班在家，有聽到小孩掉到地上的聲音，看小孩無外傷就抱到床上。隨後媽媽泡奶時發現小孩不對勁才報案。救護人員實施心肺復甦術時發現女嬰脖子有傷痕，依急救流程處置到院，但女嬰到院前已無呼吸心跳，送醫急救後不治。

社會局社工指出，該對夫妻和孩子們相處融洽，女兒也都很黏父母，身上也無其他外傷，但女嬰母親面對突如其來的意外，無法清楚描述事發過程，將待情緒平復後再了解事發經過。

檢警23日下午相驗發現女嬰並無明顯外傷，僅左額頭有腫包，尚無法判斷致命死因，不排除身體疾病引起，將解剖進一步釐清事由。

(中時 )