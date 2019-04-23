日本外務大臣河野太郎23日向內閣會議報告的2019年版外交藍皮書中指出，日韓關係正面臨非常嚴峻的狀況，相對的，將日中關係定位為最重要的雙邊關係之一。

在與南韓的關係方面，藍皮書中舉出徵用工訴訟判日本企業賠償、南韓國會議員登竹島(南韓稱獨島)、南韓海軍艦艇用火控雷達鎖定海上自衛隊巡邏機等問題，強調日韓關係正面臨非常嚴峻的狀況，並刪除過去一直強調的兩國應發展「未來導向」關係之相關記載。

對於大陸藍皮書則強調是最重要的雙邊關係之一，並舉去年兩國領袖、外長的交流對話頻繁，安倍首相成為時隔7年正式訪中的日本首相等例子，強調「日中關係回到正常軌道，是邁入以新發展為目標階段的1年」。但也以大陸在東海開發油氣田為例，認為這使東海失去穩定，日中關係沒有真正改善。

2018年版藍皮書中有「要提高對北韓最大限度的施壓」、「北方四島歸屬於日本」等內容今年都省略了，可看出日本政府對北韓和俄羅斯的顧慮。日本希望早日與北韓解決綁架問題，與俄羅斯的領土談判能有所進展，故刪除了會刺激兩國的部分內容。

2019年版外交藍皮書中，有關安倍先前提倡的「自由開放的印度太平洋戰略」之名稱刪掉「戰略」兩字，而以「實現自由開放的太平洋」等來表現。「自由開放的印度太平洋戰略」被指有牽制大陸的用心，為顧慮會帶給大陸不悅感，故在名稱上有所調整。

(中時 )