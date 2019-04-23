民進黨前主席許信良昨天到台北市政府「大陸事務暨兩岸交流實務研習會」，演講「美中對抗與兩岸關係」時表示，典型的兩岸關係的善意表述，是「兩岸一家親」；台灣理想的兩岸政策，應該兼具蔡總統的理性和柯市長的善意；就兩岸關係而言，兩位都是卓越的領導人。「可惜她和他的卓越卻往往淹沒在喧囂的議論之中！」

許信良指出，「獨立公投」或「正名制憲」，是台灣片面改變台灣現狀。「九二共識」或「一國兩制」，是大陸強迫改變台灣現狀。這都是美國政府所不能接受的。

他說，中華民國是兩岸歷史連結和法理連結的關鍵。由於中國大陸否定中華民國，否定中華民國憲法，遂使「九二共識」和「一中原則」在台灣沒有被接受的空間。這正是國民黨現在的兩岸論述的困境

他認為，兩岸關係需要善意，不只是理性。但是，就台灣的立場而言，接受否定中華民國的九二共識，是屈從，不是善意。典型的兩岸關係的善意表述，是「兩岸一家親」。兩岸一家親純粹是一種親善態度的表達，不具法理意涵，不像九二共識。

許信良表示，惠台三十項措施，本來也是大陸對台灣人民表示善意的政策，卻因為否定中華民國，而讓善意成為懸疑。台灣理想的兩岸政策，應該兼具蔡總統的理性和柯市長的善意。

他指出，柯市長的善意，讓台北和上海的城市論壇可以繼續舉辦。柯市長從來不談九二共識和一中原則！

他說，蔡總統的理性確保了寸步不讓的主權立場，卻並不傷害台灣的經濟。蔡總統深刻瞭解兩岸經濟已經形成牢固的結構關係，大陸對台灣的依賴並不比台灣對大陸的依賴更少。只有當中國大陸也能像對待兩岸經濟一樣理性地對待兩岸政治，兩岸的政治談判才有可能對兩岸有利無害。

他認為，蔡總統和柯市長都是具有高度智慧的領導人。「大事小以仁，小事大以智。」就兩岸關係而言，兩位都是卓越的領導人。可惜她和他的卓越卻往往淹沒在喧囂的議論之中！

(中時 )