玉世家「最初」系列翡翠圓珠鑲鑽耳環，耳夾款，7萬2000元。（JADEGIA提供）

玉世家「最初」系列白翡圓珠鑲鑽耳環，2萬6000元。（JADEGIA提供）

玉世家「最初」系列紅翡圓珠鑲鑽耳環，6萬2000元。（JADEGIA提供）

玉世家「最初」系列紫翡圓珠鑲鑽耳環，耳夾款，11萬2000元。（JADEGIA提供）

珠寶傳世，美玉傳家，玉世家（JADEGIA）在母親節推出一系列翡翠耳環，以「最初」為名，簡約的綠、紅、白和紫色的翡翠圓珠化身耳環，玉珠渾圓溫潤的光澤，猶如母愛的光輝，就像回到生命的最初，舐犢情深、單純無私的親情，是獻給母親的最佳禮物。

翡翠深具文化內蘊，自古即有傳承、承諾的隱喻，尤其玉石具有神奇的力量，有祈福、護佑平安的意義，向來是贈禮的首選。玉世家在母親節推出的「最初」翡翠耳環，將堅韌翡翠琢磨為圓珠，綠翠高雅，紅翡嬌媚，白翡純淨，紫羅蘭浪漫，豐富的色彩層次各自詮釋不同的個性，更能襯托出母親獨特的韻味。

玉世家（JADEGIA）「最初」翡翠圓珠鑲鑽耳環，以「愛的原點」

為設計概念，設計師選用綠、紅、白與紫等四種翠色，除了中國人最愛的綠色翡翠外，喜氣的紅翡，時尚清新的白翡，以及摩登新穎的紫翡也不乏所愛，化繁為簡的設計風格讓翡翠玉珠耳環更加百搭，可搭配時尚休閒的日裝，也可佩戴它出席晚宴，優雅別緻的設計和不落俗套的玉石質感，延伸珠寶的文化意涵，完美演繹人間無可取代的親情，也是傳家的首選。

除了母親節珠寶，玉世家在春季推出「飛」系列珠寶，以春季的飛鳥為主題詮釋春天鳥語花春、生機機蓬勃的充沛生命力，設計師以清盈的綠翠與澄澈的白翡為主石，設計出線條俐落的飛鳥耳墜和項鍊，搭配鑽石或紅寶，更添靈動之美。

(中時 )