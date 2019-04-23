警方在現場拉起封鎖線。（譚宇哲翻攝）

新北市泰山區21日發生國小姐弟雙屍命案，涉嫌殺害2子的40歲吳姓男子23日傍晚5時許被民眾發現陳屍金山海邊，疑似畏罪輕生，警方到場後採集遺體DNA比對，吳男父親也到場認屍確認遺體為吳男，目前研判是畏罪跳海輕生，目前基隆地檢署檢察官與法醫已到場，待相驗結束便會將遺體交由家屬領回。

金山區海邊23日發現一具浮屍，死者衣服、褲子與失蹤的吳姓男子相似，警方晚間確定死者就是吳父，圖為吳姓男子母親（著紅衣者）警方陪同下來到現場。（張鎧乙攝）

金山區海邊23日發現一具浮屍，死者衣服、褲子與失蹤的吳姓男子相似，警方晚間確定死者就是吳父，圖為吳姓男子父親（戴帽子與口罩者）警方陪同下來到現場指認。（張鎧乙攝）

警方調查，吳男21日涉嫌在泰山區明志路二段住處用藥迷昏7歲兒子與10歲女兒，再用異物將2人悶死，下午2點搭計程車抵達三芝淺水灣，先在一處咖啡館購買咖啡、看海，待了近40分鐘後從店家後門走向海灘離開。

21日下午6時許，吳男出現在淺水灣海邊的消波塊徘徊，走下消波塊後，又折返離開，前往附近超商購買一件深色機能風衣，從此失去行蹤。

經過2天搜索，警方與民眾今天下午5時許在金山區台2線38K處海邊發現浮屍，經警方比對DNA及吳男父親到場確認，證實就是吳男遺體。

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