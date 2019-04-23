中學足球聯賽（HFL）今天踢出國中組冠軍，醒吾高中（國中部）靠著楊小娟、普馨慧各進2球，以4比1擊敗五權國中，3連霸國女組后冠，只要高中部學姐明天能夠擊敗中山工商，就能首次包辦國、高女后冠。國男組部分，黎明國中以5比1擊敗豐田國中，隊史4度封王。

醒吾女足有國中、高中、大專一系列的規模，堪稱中華女足搖籃，而中等學校足球聯賽於96學年展開，國中女生組部分，醒吾在96學年、105-107學年封后，榮獲4冠。而上一次3連后的隊伍是鳳西國中，她曾在97-99學年、101、103學年榮獲冠軍。

醒吾今天以3球之差擊敗五權，教練謝志君表示，「蠻幸運的，以為會是拉鋸戰。」謝志君認為，比賽內容還不錯，目前球隊是以國一、國二為主力，整體而言球員的天賦都好，只是還不夠成熟、穩定。

「楊小娟有高度運動天賦，特色是靈活、反應快還有創造性。」謝志君指出，普馨慧則是基本動作扎實、射門穩定、身材條件好，而且她們目前都是國一，未來好好栽培，可望入選國家隊。

高女組今天進行季軍戰，花蓮體中和永慶高中僵持到PK戰，才由花體以3比2勝出。HFL明天落幕，上午11時半進行高女組冠軍戰，下午1時半由花蓮高中與北門高中爭奪高男組冠軍，比賽均由FOX體育台直播。

高女季軍戰，花蓮體中和永慶高中今天在季軍戰僵持到PK，花體最終3比2獲勝。花體球員贏球後拿水準備「灌溉」守門員。（高中體總提供）

(中時電子報)