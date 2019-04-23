《生死接線員》演員李杏、曾少宗、劉倩妏出席彰基特映。（公視）

《生死接線員》演員李杏、曾少宗。（公視）

《生死接線員》演員李杏。（公視）

台灣首部「器官捐贈移植協調師」職人劇《生死接線員》，將於5月4日起公視首播。製作人楊中天23日率演員曾少宗、李杏、劉倩妏帶著作品回到拍攝地、彰化基督教醫院舉辦特映。曾少宗、李杏都對院方提供醫療戲分指導，讓自己的演出更加流暢表示感謝；另位主角劉倩妏拍攝期身體不適在院內治療，也感謝院中醫護人員的照料。特映會上更由演唱主題曲的網路人氣歌手蔡佩軒自彈自唱〈心跳〉，讓與會者感動不已。

李杏在《生死接線員》飾演資深協調護理師「梅青青」，她表示自己在戲裡就是個冷靜掛、做事果決的醫療人員；導演王傳宗還常以她的名字諧音開玩笑說「李杏很理性」。

但李杏坦言，開拍前完全不知道有「器捐移植協調師」這樣的工作；還特別到醫院田野調查，不但跟著醫護人員巡房、了解協調師一整天的工作內容，還進入加護病房見習醫病的互動；也在上課後才了解，知道台灣對器官捐贈的需求是非常大的。

李杏提及拍完《生死》最大的感受「必須要有一個死，才會有一個重生，而且這是同時存在的，勢必要有一個生命的消失，才會成立另一邊救人的重生」。她也說「這是全世界人都會遇到的，那是必經的終點與起點，沒有好與壞，也可能華人對生死是禁忌話題，這是需要時間去改變的」，「很希望有一天，能讓大家聽到器捐，不論幾歲的人，都能坦然接受」。

她說，「心臟在胸腔裡，病人他離開；不在胸腔裡，他也還是離開，不要這麼糾結在那個表象裡」，也說「生不帶來，死不帶去，沒有什麼好不放下的；當然這在目前大家心中很難，可是我覺得在哀傷的同時，可以去幫助別人 ，這是兩不衝突的。」

《生死接線員》製作人楊中天在彰基特映會表示，彰化基督教醫療財團法人對器捐移植相當重視，全力支援《生死》拍攝。片中急診室、加護病房、醫院大廳以及「器捐小組」辦公室等場景分別於彰化基督教醫院、員林基督教醫院、二林基督教醫院三處機構拍攝；此外院中醫護人員也義務擔綱醫療指導，更出借救護車拍攝救援場景。

根據財團法人器官捐贈移植登錄中心統計，去年有超過9千人等待器官移植以解除病痛，但只有327人捐贈，讓其他889人獲得重生希望。公視表示，期望透過《生死接線員》讓社會看見器捐協調師的專業，也讓大眾更關注生命與社會議題。

(中時 )