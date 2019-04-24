歡喜樓餐廳廚房領班蔡先生。圖二（魏景瀚攝）

客家小炒是客家菜餚「四熅四炒」之一。開在台南市南區的歡喜樓餐廳，老闆為客家人，餐廳裡的招牌菜之一客家小炒，口味地道而且非常平價。

餐廳領班蔡東成先生說，客家小炒又稱「耳環肉絲」，魷魚下鍋炒之後縮起來，彎彎的樣子就像耳環，因而有此別稱。食材使用魷魚、豆干、五花肉、芹菜及蒜頭等，味道鮮美、口感又好。

蔡東成表示，本店客家小炒的獨家秘訣，不僅使用芹菜柄，也將芹菜葉一起下鍋炒，絲毫不浪費任何食材，體現客家人的勤儉樸實。另外他說，重口味的緣故，推薦配飯食用，包準一口接一口。客家小炒也是道下酒菜，所以非常受到老顧客歡迎。

為了滿足每位台南饕客的胃，歡喜樓餐廳除了客家小炒，也有賣各式各樣的台式合菜、川菜及客家菜。由於平價又多元化，千元左右就能點滿一桌菜，適合一群人相約去大快朵頤。

店名：歡喜樓餐廳

地址：台南市南區體育路47號（體育場後方）

電話：（06）2159545

營業時間：早上11點至下午2點；下午3點至下午9點。每個月休4至5天，公休日會另外公告。

售價：客家小炒1盤100元。

(中時 )