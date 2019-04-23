衛生福利部「108年度第1次衛政及社政首長聯繫會議」，將於26日在南投登場。副縣長陳正昇表示，南投縣政府為協辦單位，歡迎部長陳時中、各署署長與各司司長，以及22縣市政府衛生、社政機關主管局處長蒞臨，並參觀埔基長照現況及日月潭緊急醫療救護站業務。

陳正昇表示，南投縣今年2月底總人口數為49萬6435人，年滿65歲老人人口有8萬5930人，占17.3％，與全國比率14.6％高出很多，且在全縣13鄉鎮市中，有6個鄉鎮老人人口比率超過20％，老人照顧需求與問題，急需各級政府重視與積極推動。

陳正昇說，南投縣自2005年7月成立「長期照顧聯合服務中心」，整合社政與衛政單位老人照顧業務，提供老人最好的福利服務，縣府在中央衛生機關長期照護類綜合考評近年來都獲得前2名的成績。

近來更積極推動長照2.0政策，A級社區整合型服務中心設置13點，B級複合型服務中心設置122點，C級巷弄長照站設置78點，鄉鎮市普及率100％，縣府卯力推動衛政社政業務。

在社會福利服務業務方面，全縣261個村里中，已成立284個社區發展協會，目前有104個社區照顧關懷據點，6個試辦據點；其中由社區發展協會承接的有84個據點，占81％，C級巷弄站有32個，占41％，祥和志工有104隊、高齡志工28隊、企業志工2隊、社福類志工6,319人，草根基層社區組織十分活絡。

縣府積極輔導社區在衛生福利部社區選拔成績表現亮眼，已獲得1個銅質卓越社區、7個卓越社區、16個優等社區、16個甲等社區，縣府在中央社福考核社區發展10餘年來都保持特優成績。

(中時 )